Dalla principessa Diana a Tyla questi 11 momenti del Met Gala hanno contribuito a ridefinire la cultura pop

Con l’arrivo della serata più attesa nel mondo della moda, si ripercorrono alcuni degli istanti più significativi che hanno segnato questa manifestazione negli anni. Dalla partecipazione di figure iconiche come la principessa Diana a momenti celebri di artisti emergenti, ogni edizione ha lasciato il segno attraverso look audaci e scelte originali. Questi eventi hanno spesso catturato l’attenzione dei media, influenzando le tendenze e la cultura popolare.

Anche se alcune star vanno sul sicuro puntando sulla sobrietà, è molto più divertente rivedere i colpi di scena veri e propri: abiti che hanno fatto scalpore, cambi d’abito finiti in prima pagina e un momento del Met Gala che tecnicamente non c’è stato, ma che, grazie a internet, sembra esserci stato. Prima del Met Gala 2026, ripercorriamo i momenti del Met Gala che hanno lasciato di stucco il red carpet. La principessa Diana al Met Gala: Christian Dior, 1996 Quando Lady D salì le scale per la sua unica apparizione al Met Gala nel dicembre 1996, l’audace look dell’ex membro della famiglia reale scioccò perfino il suo stilista. Dopo aver «cercato di spingere per il rosa» senza successo, John Galliano vestì Diana con uno dei suoi capi per Dior, un abito sottoveste blu navy con spalline e orli in pizzo nero simil-lingerie.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Dalla principessa Diana a Tyla, questi 11 momenti del Met Gala hanno contribuito a ridefinire la cultura pop Notizie correlate Leggi anche: Dai salotti aristocratici del Settecento al rock anni ’90, i temi più audaci che hanno fatto la storia del Met Gala In attesa del Met Gala: le onde da sirena di Vittoria Ceretti e gli altri beauty look delle star al party pre-MetDalle mermaid waves di Vittoria Ceretti al liscio ondulato di Georgina Rodriguez passando per le ciglia effetto ventaglio di Laura Harrier e... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Quell’apparizione della principessa Diana al Met Gala e l’abito che ha fatto la Storia; L'abito, lo charme, i flash dei fotografi: il momento magico di Lady Diana al Met Gala del 1996; L'unica volta in cui Lady Diana partecipò al Met Gala sorprendendo tutti; Aspettando il Met Gala 2026, i look più iconici di sempre. Dalla principessa Diana a Tyla, questi 11 momenti del Met Gala hanno contribuito a ridefinire la cultura popCon l’avvicinarsi della serata più importante della moda, rivediamo alcuni dei momenti del Met Gala più amati della cultura pop che hanno visto protagoniste Zendaya, Rihanna, Kim Kardashian e tanti al ... vanityfair.it Met Gala 2026, i migliori abiti di sempre sul red carpet: da Kate Moss con il turbante al tartan di Sarah Jessica ParkerLunedì 4 maggio la grande notte della moda si avvicina: sul tappeto rosso outfit audaci e spettacolari che riproducono la filosofia del tema della serata ... corriere.it Met Gala 2026, è bufera su Bezos: star in fuga e polemiche alla vigilia dell’evento - facebook.com facebook Ogni anno, gli spettatori del Met Gala tendono a commettere lo stesso errore mentre seguono lo spettacolo. Permetteteci di chiarirlo x.com