Nel giorno della Festa della Mamma, il principe del Galles ha condiviso una foto e un messaggio dedicato a Lady Diana. Ha scritto di ricordare sua madre oggi e ogni giorno, evidenziando il suo legame speciale. La foto mostra un momento significativo tra madre e figlio, accompagnata da parole che esprimono affetto e nostalgia. La comunicazione è stata pubblicata sui social del Kensington Palace.

Poche parole, firmate con l'iniziale W, per celebrare ogni giorno sua madre e rivolgere il pensiero anche a chi, in questa giornata, ricorda qualcuno che non c'è più. Sono rare le volte in cui pubblicamente il principe del Galles, da sempre riservato e protettivo nei confronti della memoria della principessa Diana, ha ricordato pubblicamente sua madre ma non è la prima volta che accade. Lo aveva fatto nel documentario Diana, our mother: her life and legacy realizzato nel 2017 per il ventesimo anniversario della morte della principessa. In quell'occasione il futuro re d'Inghilterra aveva raccontato quanto sua madre sia sempre presente nei suoi pensieri: «Mia madre vive con me ogni giorno», aveva detto, aggiungendo poi quanto il suo impegno umanitario e sociale restino per lui un costante punto di riferimento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festa della Mamma, la foto e il messaggio toccante del principe William per Lady Diana: «Ricordo mia madre oggi e ogni giorno»

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