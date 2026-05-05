Trekking in Valpolicella nel vigneto della Tenuta Sarego Alighieri

Un percorso di trekking si svolge tra le colline della Valpolicella Classica, dove i vigneti e gli uliveti dominano il paesaggio. La zona è nota per le sue coltivazioni agricole e per la presenza di una tenuta vinicola che si estende su un ampio vigneto. L’itinerario permette di ammirare da vicino il territorio e le colture tradizionali della regione. La zona si trova nel cuore di un’area rinomata per la produzione di vini pregiati.

Le incantevoli colline della Valpolicella Classica, avvolte da vigneti e uliveti, offrono un panorama naturale di rara bellezza. In questo trekking, vi guideremo tra le vigne dove nascono i celebri Montepiazzo, elegante Valpolicella, e Vaio Armaron, pregiato Amarone di Serego Alighieri.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Trekking in ValpolicellaImmagina di camminare tra filari di viti che si risvegliano dopo l'inverno, gemme verdi che puntano verso il sole, alberi in fiore che tingono di... Vogadori alle Cantine Aperte: trekking e Amarone in Valpolicella? Cosa scoprirai Come si uniscono i sentieri storici alla scoperta dell'Amarone? Dove si trovano le vestigia romane lungo il percorso di trekking?...