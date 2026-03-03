Escursione lungo la via dell’iris | tra leggende erbe spontanee e sapori della Val Tramigna

Un gruppo di escursionisti ha percorso la Via dell’Iris nella Val Tramigna, attraversando colline e zone di campagna. Durante l’itinerario, sono stati osservati vari tipi di erbe spontanee e piccoli scorci panoramici. La giornata si è svolta senza incidenti, con i partecipanti che hanno condiviso momenti di natura e tradizione lungo il percorso.

Un’escursione affascinante nel cuore della Val Tramigna, lungo la suggestiva Via dell’Iris, tra dolci colline, scorci panoramici e profumi di campagna. Cammineremo immersi nella natura, seguendo un percorso ricco di storia e tradizioni locali. Lungo il tragitto verranno raccontate antiche. 🔗 Leggi su Veronasera.it Escursione "La vecia via della lana, tra natura e leggende"Un’escursione ad anello di grande fascino sulle colline veronesi, nel cuore dei paesaggi più suggestivi tra la Val d’Illasi e la Val Tramigna. Dal Passo della Crocetta a Pietra di Corvo: ultima escursione dell’anno con "Val Tidone Lentamente"Sabato prossimo 20 dicembre ultimo appuntamento di "Val Tidone Lentamente - Edizione 2025", promosso da guide Aigae insieme al Comitato Storico...