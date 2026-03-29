La via del Benessere Natura e trekking | Rispetto dell’ambiente e socialità

Nel territorio comunale si svolgono escursioni gratuite dedicate a borghi e colline, inserite nel progetto “La via del benessere”. L'iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con l'associazione “La company” e si concentra su percorsi di trekking che promuovono il rispetto dell’ambiente e la socialità tra i partecipanti.

Escursioni gratuite per borghi e colline del territorio comunale. Si tratta del progetto “ La via del benessere ”, a cura del Comune e dell’ associazione “ La company ”. "Alla base di questa iniziativa – spiegano gli organizzatori Leonardo Degli Esposti, Francesco Notari, Emanuele Grassi – c’è il desiderio di rispondere a una delle sfide più grandi della nostra società contemporanea: contribuire a superare la sedentarietà e la routine quotidiana che caratterizzano gran parte della cittadinanza. Il progetto, quindi, nasce dalla volontà di stimolare un cambiamento positivo, attraverso attività semplici ma significative come camminate ed esperienze all’aria aperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La via del Benessere Natura e trekking: "Rispetto dell’ambiente e socialità" Articoli correlati Casa Energia di Arezzo e Sportello dei Cittadini ad “EcoNatura – La Fiera dell’Ambiente e del Benessere”Casa Energia di Arezzo e Sportello dei Cittadini annunciano la loro collaborazione in occasione di “EcoNatura – La Fiera dell’Ambiente e del... Trekking sul Montevergine: itinerario attraverso storia e natura per la riapertura del SantuarioÈ prevista per domenica 29 marzo, con partenza alle 9:00 da Ospedaletto d’Alpinolo (Avellino), una giornata di trekking in occasione della riapertura... How to Master the Skills That Make You Rich (3-Hour Complete Guide) Una selezione di notizie su Benessere Natura Temi più discussi: La via del Benessere Natura e trekking: Rispetto dell’ambiente e socialità; Parte la via del Benessere a Perugia con 12 escursioni in mezzo alla natura: il 4 cammino a Monte Malbe; Primavera a Finale Ligure: il ritmo lento del benessere; Al via l’XI Edizione del Concorso Nazionale Il mio benessere è…. Al via 'Pazienti a Bordo', vela, natura e psicoterapia per benessere donne oncologicheAl via la nuova edizione di 'Pazienti a bordo' all'Isola di Caprera, il progetto di psiconcologia di We Will Care che integra vela, natura e psicoterapia per aiutare le pazienti oncologiche a rafforza ... ansa.it Al via la stagione dei Laghi Curiel di Campogalliano, tra sport, spettacoli, natura e benessereA Pasqua si apre ufficialmente la stagione dei Laghi Curiel. Da aprile fino a settembre, tornano i grandi eventi tra sport, natura, benessere, musica e intrattenimento, nello scenario unico offerto da ... temponews.it La città di Napoli: la storia ed i monumenti. Suzana Susize · Everyday Bliss. Terme di Agnano: benessere tra natura e storia Le Terme di Agnano, a Napoli, in località Agnano, sono note per le loro acque sulfuree e fanghi naturali, ricchi di minerali benefici - facebook.com facebook