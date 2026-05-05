Trekking alla scoperta di Tuscania Vulci e delle Forre di Corchiano | le date

È stato annunciato il calendario di escursioni a piedi che si terranno in diverse località della zona, tra cui Tuscania, Vulci e le Forre di Corchiano. Questi trekking sono organizzati dall'azienda speciale Centro Italia e rientrano nel progetto “Turismo e cultura 2026” promosso dalla Camera di commercio Rieti-Viterbo. Le date delle uscite sono state rese note, offrendo l'opportunità di esplorare i territori attraverso passeggiate guidate.