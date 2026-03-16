Quando san Francesco attraversò le forre di Corchiano | un atto di dissidenza in un luogo dell' umiltà

Durante il suo viaggio, san Francesco attraversò le forre di Corchiano, un luogo noto per la sua semplicità e umiltà. La zona, situata nella bassa Tuscia lungo la via Amerina, è caratterizzata da pareti di tufo che si ergono lungo un percorso naturale. Camminare in questa area permette di toccare con mano un frammento di passato, tra un paesaggio di grande suggestione e una storia radicata nel territorio.

In questo tempo camminare nel monumento naturale e nelle forre della bassa Tuscia, attraversate dalla via Amerina, non è solo un esercizio fisico ma un'immersione in una storia che si respira tra le pareti di tufo. È qui, in questo paesaggio scavato dal tempo e dalle acque, che il messaggio di Francesco d'Assisi, nel suo ottavo centenario (1226-2026), smette di essere un testo antico e diventa percezione. Mentre percorriamo i sentieri che si snodano tra i ponti e le vie cave del monumento naturale di Corchiano e delle forre solcate dalla via Amerina, ricordiamo che Francesco scelse proprio queste vie "basse" per risalire verso Roma. In un'epoca di castelli chiusi e torri di guardia, Francesco scelse la forra: luogo dell'umiltà, dove l'acqua scorre e la biodiversità esplode. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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