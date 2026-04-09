Iran la guerra in diretta tregua in bilico | Israele bombarda il libano Teheran chiude Hormuz Trump | Solo scaramucce

Nelle ultime ore si sono intensificati gli scontri tra Israele e gruppi armati in Libano, con bombardamenti che hanno provocato vittime e danni materiali. Nel frattempo, le autorità iraniane hanno deciso di chiudere lo stretto di Hormuz, limitando il passaggio di navi. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si sono manifestate con dichiarazioni di tranquillità da parte di un ex presidente statunitense, che ha definito gli eventi come scaramucce. La situazione resta fragile e in continuo aggiornamento.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: La tregua tra vacilla dopo che Israele ha pesantemente bombardato il Libano causando morte e distruzione. Condanna Onu: "Grave pericolo per la pace". 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Israele bombarda il Libano, Iran valuta stop alla tregua. Trump: “Scaramucce” Tregua vacilla: Israele non molla sul Libano. Trump: “Scaramucce”. Teheran: “Richiudiamo Hormuz e disertiamo i colloqui”WASHINGTON (USA) – L’appuntamento al tavolo di pace a Islamabad (Pakistan) è per sabato 11 aprile. Guerra Iran, attacchi «devastanti» contro Usa e Israele: la risposta di Teheran al discorso di Trump Temi più discussi: Le conseguenze (in)attese della guerra all'Iran; L’Iran e oltre: come cambierà il Medio oriente dopo la guerra; Guerra contro l’Iran, chi dice la verità?; La posizione dei paesi del Golfo nella guerra in Iran. Iran, la guerra in diretta, tregua in bilico: Israele bombarda il libano, Teheran chiude Hormuz. Trump: Solo scaramucceLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: La tregua tra vacilla dopo che Israele ha pesantemente bombardato il Libano causando ... fanpage.it Guerra in Iran, Trump manda altri soldati in Medio Oriente: Accordo totale o distruzione del nemicoOnu, Guterres: Le azioni di israele in Libano mettono a serio rischio la fragile tregua Le forze armate statunitensi rimarranno in Iran e nelle zone circostanti fino a quando non ci sarà un accordo ... affaritaliani.it L'Iran sostiene che "basi negoziali" sono state compromesse L'8 aprile, ora locale, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato in una conferenza stampa che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha deciso di inviare un'alta delegazio - facebook.com facebook Tregua Usa-Iran a rischio: Libano, uranio e Hormuz dividono Trump e Teheran x.com