Iran la guerra in diretta tregua in bilico | Israele bombarda il libano Teheran chiude Hormuz Trump | Solo scaramucce

Da fanpage.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si sono intensificati gli scontri tra Israele e gruppi armati in Libano, con bombardamenti che hanno provocato vittime e danni materiali. Nel frattempo, le autorità iraniane hanno deciso di chiudere lo stretto di Hormuz, limitando il passaggio di navi. Le tensioni tra Stati Uniti e Iran si sono manifestate con dichiarazioni di tranquillità da parte di un ex presidente statunitense, che ha definito gli eventi come scaramucce. La situazione resta fragile e in continuo aggiornamento.

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