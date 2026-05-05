Trecento libri per ricostruire Niscemi | la scuola diventa cantiere di futuro Dalla Strada degli Scrittori una donazione al liceo scientifico

Domani, mercoledì 6 maggio alle 10, si terrà una cerimonia presso il liceo scientifico di Niscemi, dopo la donazione di circa trecento libri provenienti dalla Strada degli Scrittori. La donazione, destinata alla scuola, mira a contribuire alla ricostruzione della comunità dopo una frana che ha danneggiato parte del paese. I volumi rappresentano un gesto simbolico di solidarietà e speranza per il futuro della città.

Una frana ha divorato parte del paese. Una montagna di libri prova a restituire speranza. Domani, mercoledì 6 maggio, alle 10.30, il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Niscemi riceverà trecento volumi tra saggi e romanzi, destinati alla biblioteca dell’istituto. A consegnarli sarà Felice Cavallaro, direttore della Strada degli Scrittori, nelle mani della preside Viviana Morello. L’iniziativa arriva a quattro mesi dalla devastante frana che ha sconvolto il centro abitato. Il gesto assume un valore che va oltre la semplice donazione: la ricostruzione, suggeriscono i promotori, non può limitarsi ai muri. La cultura rappresenta un’altra forma di cemento, meno tangibile ma altrettanto necessario.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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