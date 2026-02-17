Dalla scuola dell' infanzia al liceo Scientifico | la banda dei distributori colpisce ancora

La banda dei distributori automatici ha colpito ancora, questa volta prendendo di mira anche una scuola dell'infanzia. I ladri hanno forzato il distributore posizionato all’ingresso dell’istituto, portando via snack e bibite destinati ai bambini. La scuola si è accorta del danno questa mattina, quando gli insegnanti hanno trovato il distributore aperto e saccheggiato. È il secondo episodio che coinvolge questa stessa banda, già responsabile di diversi furti in altri istituti scolastici della zona.

Non passa notte ormai, in città, senza che si registrino più furti. Ad andare per la maggiore sono gli istituti scolastici, ma nessun edificio pubblico, né privato viene risparmiato Mancava una scuola dell'infanzia. E ora c'è pure nel lungo, anzi interminabile, elenco di istituti scolastici "visitati" dalla banda dei distributori automatici. Ma non è stata la sola, nella stessa notte. I delinquenti hanno colpito anche - ed è stato un "ritorno" - nella sede del liceo Scientifico Leonardo di via Dante. Non passa notte ormai, in città, senza che si registrino più colpi. Ad andare per la maggiore sono le scuole, ma nessun edificio pubblico, né privato viene di fatto risparmiato.