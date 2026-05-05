Trecastelli record a 75 punti | il primato storico nel Girone B

Il Trecastelli ha ottenuto un punteggio di 75 punti, stabilendo il record storico nel Girone B. La squadra ha confermato la sua tenuta dopo la promozione, mantenendo alta la concentrazione e i risultati positivi. Nel frattempo, il Senigallia ha terminato l'incontro con un pareggio, influendo sulla sua posizione in classifica. Questi eventi segnano un momento importante per entrambe le squadre e le rispettive classifiche.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il Trecastelli a mantenere la fame dopo la promozione?. Quali sono le conseguenze del pareggio per la classifica del Senigallia?. Chi ha permesso al Trecastelli di stabilire questo nuovo primato storico?. Perché il risultato del Senigallia è stato decisivo per la salvezza?.? In Breve Vittoria del Trecastelli per 2-0 contro il Fortuna Fano in casa.. Senigallia Calcio salva la categoria battendo il Cuccurano per 2-0.. Risultati ottenuti durante la ventinovesima giornata di Seconda Categoria Girone B.. Il Trecastelli batte il Fortuna Fano per 2-0 in casa durante la ventinovesima giornata di Seconda Categoria, raggiungendo un totale di 75 punti nel girone B.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trecastelli record a 75 punti: il primato storico nel Girone B Notizie correlate Myplant 2026: segna nuovo primato, record storico per l’export del florovivaismo italiano(Adnkronos) – La decima edizione di Myplant & Garden 2026 si è chiusa il 20 febbraio 2026 a Fiera Milano Rho rafforzando ulteriormente la leadership... Media punti da record per Floro Flores: contro il Foggia il tecnico “chiude” il suo gironeTempo di lettura: 2 minutiAnche se sui social c’è chi continua a vedere fantasmi e complotti pro Benevento, ci sono i numeri a certificare quello che...