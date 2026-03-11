Media punti da record per Floro Flores | contro il Foggia il tecnico chiude il suo girone

Floro Flores ha ottenuto un punteggio record contro il Foggia, chiudendo così il suo girone. Nonostante alcune voci sui social che parlano di complotti a favore del Benevento, i numeri dimostrano chiaramente il percorso positivo intrapreso. La partita si è conclusa con risultati che evidenziano la crescita della squadra sotto la guida del tecnico.

Tempo di lettura: 2 minuti Anche se sui social c’è chi continua a vedere fantasmi e complotti pro Benevento, ci sono i numeri a certificare quello che sta diventando, ormai, una sorta di cammino trionfale. Il mercato estivo era stato un chiaro segnale della volontà del presidente Vigorito di ritornare in B dalla porta principale, ma tra il dire e il fare a volte c’è di mezzo il mare. Anche perché a Catania e Salerno soprattutto non hanno certo lesinato sul fronte arrivi allestendo rose con le carte in regola per ambire alla B diretta. E fino ad un certo punto così è stato con il Benevento che ha dovuto fare i conti con un avvio di stagione con mister Auteri contraddistinto da tre inattesi scivoloni in trasferta con i sanniti che stentavano a decollare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

