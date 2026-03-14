Ritrovato senza vita dai sommozzatori del 115 l' 82enne scomparso

Un uomo di 82 anni è stato trovato privo di vita dai sommozzatori dei vigili del fuoco dopo una giornata di ricerche. Il ritrovamento è avvenuto nelle acque vicino al ponte Granatieri di Sardegna, in località Passarella, a San Donà, a poca distanza dai segni lasciati dalla bicicletta e dalle impronte sull’argine. La polizia sta accertando i dettagli dell’accaduto.

Pietro Pivato, di Musile di Piave, era uscito con la bicicletta per andare a raccogliere le erbe di campo lungo l'argine del Piave oggi, sabato mattina 14 marzo. I parenti non riuscivano più a rintracciarlo. Ricerche coordinate dalla prefettura con i carabinieri e la protezione civile di San Donà L'uomo, Pietro Pivato, 82 enne di Musile di Piave, lo cercava la famiglia dopo che era uscito in bici in mattinata per andare a raccogliere delle erbette selvatiche. Nessuno lo ha più rintracciato al telefono e dopo la denuncia dei parenti è partito il piano per la ricerca per le persone scomparse coordinato dalla prefettura, con i carabinieri, i vigili del fuoco e l'elicottero del 115, la polizia del commissariato di Jesolo in supporto e i volontari della protezione civile del comune di San Donà di Piave. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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