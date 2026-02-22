Civitanova Marche ventenne picchia la madre poi scappa e si getta in mare | trovato morto dai sommozzatori

Un giovane di 20 anni di Pollenza ha aggredito la madre a pugni durante una lite, poi ha preso l’auto e si è gettato in mare a Civitanova Marche. La causa dell’episodio sembra essere legata a tensioni familiari. I sommozzatori hanno trovato il suo corpo senza vita nel porto, testimoniando la gravità della situazione. La polizia sta indagando sulle motivazioni che hanno portato a questo gesto estremo. La comunità resta sconvolta per quanto accaduto.

È stato ritrovato nelle acque del porto di Civitanova Marche, il corpo senza vita del 20enne di Pollenza (Macerata) che venerdì sera aveva aggredito la madre a pugni nel corso di una lite e poi era scappato con l’auto verso la costa. Dalle immagini di videosorveglianza era emerso che il giovane sembrava essersi lanciato ed essere caduto in mare nella zona dove era stata trovata la sua auto. Da ieri pomeriggio – sabato 21 febbraio – carabinieri, polizia, vigili del fuoco e guardia costiera stavano cercando il ragazzo in mare, con droni e sub, nell’area portuale dell città marchigiana. Le ricerche sono andate avanti anche per tutta la mattinata fino al ritrovamento del cadavere intorno alle 11. 🔗 Leggi su Open.online

