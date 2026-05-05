In tre comuni della provincia di Cremona, le scuole primarie non raggiungono il numero minimo di iscritti previsto per mantenere le classi aperte. A Casaletto Ceredano manca un alunno rispetto al numero richiesto, a Credera ci sono tre studenti in meno e a Camisano non ci sono iscritti. La situazione riguarda le scuole di tre diversi paesi della zona, che si trovano in difficoltà per il numero di iscritti.

Casaletto Ceredano (Cremona) – A Casaletto Ceredano manca un alunno, a Credera tre e a Camisano non ce ne sono proprio. Questa la situazione nel Cremasco, con tre scuole che quest’anno non avranno una classe prima. Il sindaco Francesca Cerasola ha confermato che al momento ci sono solo 12 iscritti mentre per ricevere l’autorizzazione dell’Ufficio scolastico territoriale a formare la classe ne servirebbero 15. Occorre dunque ottenere una deroga. Il tema della natalità . Il problema non è isolato ed è destinato ad aumentare nei prossimi anni per la natalità sempre in discesa. Nel Cremasco diversi piccoli Comuni devono già ora o dovranno a breve confrontarsi con questo problema.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre paesi senza classe: nelle scuole primarie non bastano gli iscritti

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