A settembre 205 iscritti in meno nelle scuole padovane

Calo nelle iscrizioni alle classi delle scuole primarie, medie e superiori della città: sono 205 gli studenti degli istituti statali in meno rispetto allo scorso anno. Il dato peggiora ulteriormente se si considerano anche le scuole paritarie, dove mancano altri 257 iscritti. Una diminuzione che non sorprende, alla luce del calo delle nascite in atto da tempo, come evidenziano i dati ufficiali divulgati dall’Ufficio scolastico regionale. A Padova le nuove iscrizioni sono state in totale 20.366, di cui 5.769 alla primaria, 7.272 alle medie e 7.325 alle superiori. Il calo si fa sentire soprattutto alle elementari, dove all’appello mancano 113 alunni. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

