Nel Molise, le iscrizioni scolastiche per l’anno 202627 sono diminuite di 6.844 unità rispetto all’anno precedente. Un calo di 415 bambini si registra tra le scuole primarie e dell’infanzia, evidenziando un progressivo spopolamento della regione. La diminuzione degli studenti riflette un trend di declino demografico che coinvolge tutte le fasce di età scolastica. I dati sono stati comunicati dalle autorità scolastiche locali.

? Cosa sapere Il Molise registra 6844 nuovi iscritti in meno nelle scuole per l'anno 202627.. Il calo di 415 bambini tra primaria e infanzia riflette lo spopolamento demografico regionale.. Sessantaottanta nuovi studenti in meno nelle aule molisane segnano un calo drastico della popolazione scolastica per l’anno 202627, con la provincia di Campobasso che registra una perdita di 490 iscritti e Isernia di 178 unità. I dati dell’Ufficio scolastico regionale delineano un quadro di forte spopolamento che colpisce duramente il territorio, dove il numero complessivo di alunni è sceso a 32.476. La Cisl Scuola Abruzzo Molise ha denunciato questa realtà, evidenziando come i tassi di natalità minimi in Italia stiano provocando una riduzione sistematica di chi frequenta le scuole.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise, allarme nelle scuole: crollano gli iscritti per il calo demografico

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