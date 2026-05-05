Hanno messo in sinergia la forza di tre madri - Teresa Consalici, Silvia Bonoli e Valentina Facciani - tutte e tre con esperienze di bimbi affetti da malattie rare, di quelle che pongono un’incognita pesante sull’autonomia e il futuro dei bambini che ne sono affetti. L’obiettivo principale è quello di trovare fondi da indirizzare ad ausili ed interventi di rieducazione specifici che rendano la vita dei piccoli maggiormente orientata alla cura, benché nulla di risolutivo, al momento, si affaccia per quelli colpiti in maniera più grave. Ma non è secondario tra gli scopi il desiderio, per molti genitori, di uscire dalla solitudine e dalla clausura volontaria a cui la condizione dei piccoli porta spesso le famiglie.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tre mamme che non si arrendono: "Corriamo contro la solitudine"

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