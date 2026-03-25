Donne del sud che non si arrendono mai | riconoscimento a Nazarena Savino

Da brindisireport.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lecce, è stato riconosciuto il percorso di Nazarena Savino, una donna del Sud che ha affrontato sfide e sacrifici nel suo cammino. La cerimonia ha celebrato le storie di donne che, pur rimanendo nell’ombra, continuano a lottare per i propri obiettivi. Il riconoscimento si inserisce in un’iniziativa dedicata a valorizzare figure femminili che hanno contribuito a superare difficoltà personali e sociali.

LECCE - C’è un filo invisibile che lega le storie delle donne del Sud: è fatto di sacrifici silenziosi, di sogni custoditi con pudore, di battaglie combattute senza clamore. È proprio a loro che la dottoressa Nazareno Savino ha dedicato uno dei momenti più intensi e commoventi del prestigioso Premio “Donne del Sud”. L’evento, promosso dall’associazione presieduta da Tiziana Lezzi e con base a Lecce, celebra ogni anno il talento e l’impegno femminile nei campi dell’imprenditoria, della politica, dell’arte, della musica e del volontariato. Ma quest’anno, tra applausi e occhi lucidi, è stato il discorso della dottoressa Savino a lasciare un segno profondo nei cuori dei presenti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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© Brindisireport.it - "Donne del sud" che non si arrendono mai: riconoscimento a Nazarena Savino

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