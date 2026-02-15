Una donna si sente profondamente sola, anche se si trova in mezzo a tante persone, perché nessuno le dedica attenzione. La sua tristezza deriva dal fatto che gli altri la ignorano, senza capire cosa sta passando. Un esempio concreto è quando si trova in una stanza affollata, ma nessuno si accorge del suo disagio.

Non è l’assenza di compagnia a ferire di più, ma l’indifferenza di chi guarda senza vedere, ascolta senza comprendere e giudica senza conoscere. La solitudine più dolorosa non coincide necessariamente con l’isolamento fisico. Al contrario, può manifestarsi con maggiore intensità proprio nei contesti affollati, nelle relazioni quotidiane, nei luoghi di lavoro, nelle famiglie e perfino tra amici. È la solitudine relazionale, quella che si insinua quando si è circondati da persone che sembrano presenti, ma emotivamente distanti. Secondo numerosi studi sociologici e psicologici, il senso di isolamento non dipende soltanto dal numero di relazioni che si hanno, ma soprattutto dalla loro qualità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

La solitudine più devastante è quella che si vive in mezzo agli altri

