Tre giovani finiscono in acqua a Venezia | ragazzo di 20 anni muore annegato Gli altri due salvati da un’imbarcazione di passaggio

All’alba a Venezia, tre giovani sono caduti in acqua in zona San Polo. Un ragazzo di 20 anni è stato trovato senza vita, mentre gli altri due sono stati soccorsi da un’imbarcazione di passaggio. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo e hanno recuperato il corpo del giovane. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Tre giovani sono finiti in acqua a Venezia e uno di loro, un 20enne, è morto annegato. Il fatto è avvenuto all’alba: il corpo del ragazzo è stato recuperato dai vigili del fuoco in zona San Polo attorno alle 7.15. Il soccorso è scattato dopo la segnalazione di un disperso appartenente a un gruppo di tre persone. Secondo quanto ricostruito, tutta la comitiva è caduta in acqua ma solo due dei ragazzi sono stati salvati da un un’ imbarcazione di passaggio. Il ventenne invece – per cause ancora in fase di accertamento – non è più riemerso. Nella zona San Polo, attorno alle 5.30, sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro insieme ai sommozzatori del nucleo regionale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tre giovani finiscono in acqua a Venezia: ragazzo di 20 anni muore annegato. Gli altri due salvati da un’imbarcazione di passaggio Notizie correlate Finiscono in acqua a San Polo, morto un 20enne. Gli altri due salvati da un'imbarcazione di passaggioVENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Amici finiscono in acqua a San Polo, morto un 20enne. Gli altri due salvati da un'imbarcazione di passaggioVENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tre giovani finiscono in acqua a Venezia, un ventenne è morto annegato; Venezia, tre persone finiscono in acqua a San Polo: morto un giovane di 20 anni; In tre finiscono in acqua a Venezia, un ventenne muore annegato; Scontro tra due auto nella notte: sei giovani finiscono in ospedale. Tre giovani finiscono in acqua a Venezia: ragazzo di 20 anni muore annegato. Gli altri due salvati da un’imbarcazione di passaggioUn ragazzo di 20 anni è morto annegato a Venezia: era caduto in acqua con altri due amici, salvati da un'imbarcazione ... ilfattoquotidiano.it Venezia, tragedia all’alba a San Polo: tre giovani in acqua, muore un 20enneTre giovani finiscono in acqua nel sestiere di San Polo a Venezia: due salvati da un’imbarcazione di passaggio, un ventenne ritrovato senza vita dopo le ricerche dei sommozzatori. notizie.it ULTIM’ORA Venezia, tre giovani cadono in acqua nei canali: un ventenne muore annegato - facebook.com facebook