A Riccione, tre giorni di eventi al Cocoricò segnano i 100 giorni prima dell'esame di maturità per migliaia di studenti delle scuole superiori. La festa, che coinvolge molti giovani, si svolge dal 8 marzo 2026 e rappresenta un appuntamento importante nel countdown verso l'esame finale. Gli studenti si preparano a vivere questa fase con entusiasmo, mentre si avvicinano alle prove che li attenderanno.

Rimini, 8 marzo 2026 – Per migliaia di studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori il momento è ormai vicino: i cosiddetti cento giorni alla maturità. È una data simbolica, che segna l’inizio del conto alla rovescia verso l’esame di Stato, uno dei passaggi più importanti nel percorso scolastico. In molte città italiane questo giorno viene celebrato con riti, feste e momenti condivisi tra compagni di classe, spesso accompagnati da pranzi con i professori e da eventi organizzati la sera. Negli ultimi anni uno degli appuntamenti più attesi per i maturandi del Centro Italia è quello che si svolge sulla riviera romagnola. Qui, tra Riccione e Pesaro, si è consolidata una tradizione che ogni anno richiama migliaia di studenti pronti a festeggiare insieme il traguardo dei cento giorni prima dell’esame. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festa, 100 giorni alla Maturità: tre giorni di eventi al Cocoricò di Riccione

Crans-Montana, il ricordo. I 100 giorni alla maturità diventano memoria. Il tributo al CocoricòÈ giusto dedicare una festa a una tragedia? È questa la domanda che accompagna l’annuncio del party dei 100 giorni alla maturità, al Cocoricò di...

100 giorni alla maturità, maxi evento al Cocoricò nel ricordo dei ragazzi morti a Crans Montana: "Mai più tragedie simili"Pesaro, 4 febbraio 2026 - La serata più attesa dagli studenti si sta avvicinando.

Una selezione di notizie su Festa 100 giorni alla Maturità tre....

Temi più discussi: I 100 Giorni alla Maturità 2026: tra festa, scaramanzia e adrenalina; 100 Giorni alla Maturità 2026: feste, eventi principali e consigli sulla sicurezza; 100 giorni alla Maturità, ecco perché la tradizione nasce a Torino.

I 100 giorni alla maturità 2026: tra festa, scaramanzia e adrenalinaDal Cocoricò di Riccione ai rituali di San Gabriele e Pisa: la guida completa per vivere il countdown più atteso dagli studenti Il 10 marzo 2026 segna l’inizio del conto alla rovescia dei famosi 100 g ... msn.com

Riccione, la festa dei «Cento giorni» dalla maturità dedicata a Crans-MontanaGli echi della strage di Crans-Montana hanno attraversato lo spazio e il tempo. Da una parte lutto delle famiglie dei ragazzi arrivati da tutta Europa, l’apprensione dei loro concittadini, lo choc dei ... corrieredibologna.corriere.it

Discoteca Cocoricò Riccione Sat. 21st March 26 Cocoricó Season Opening Talla 2XLC Cirillo Dj Saccoman Ricci Jr DJ PRINCIPE MAURICE - Athletic Duo Claudio Di Rocco Federica Baby Doll Gi - facebook.com facebook