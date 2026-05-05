Negli ultimi quindici giorni, i pirati somali hanno messo a segno tre abbordaggi di navi, il numero più alto registrato dal 2012. Questi attacchi hanno coinvolto diverse imbarcazioni nel tratto di mare tra il Golfo di Aden e il corno d'Africa. Le autorità internazionali monitorano con attenzione la situazione, che ha riproposto la minaccia rappresentata dalla pirateria nella regione.

La rotta alternativa La crisi in Asia occidentale e nel Golfo ha aperto nuove finestre di opportunità per la pirateria somala La rotta alternativa La crisi in Asia occidentale e nel Golfo ha aperto nuove finestre di opportunità per la pirateria somala Negli ultimi 15 giorni, i pirati somali hanno condotto il maggior numero di dirottamenti di mercantili dal 2012 ad oggi. Tre navi sono state sequestrate dai pirati, due il 21 aprile (una petroliera con 18.500 barili di greggio a bordo e un peschereccio industriale) e una il 26 (un cargo), eventi tutti e tre accaduti a largo del Puntland, in Somalia. Il 23 aprile, poco più a sud, un altro cargo è stato attaccato, riuscendo a resistere all’assalto.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Tre abbordaggi in quindici giorni, il grande ritorno dei pirati somali

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