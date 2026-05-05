Un uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale con l’aggravante della fuga, dopo aver travolto e ucciso un ciclista in un incidente stradale. L’incidente è avvenuto in una zona urbana e i rilievi hanno portato all’identificazione del veicolo coinvolto. Dopo aver abbandonato la scena, l’autore è stato rintracciato e fermato dalle forze dell’ordine. La vittima aveva 45 anni e stava pedalando lungo la strada al momento dell’incidente.

Omicidio stradale con l’aggravante della fuga. È l’accusa che è costata l’arresto a M.T., l’automobilista di 58 anni di San Donato Milanese che domenica mattina ha ucciso Pietro Monti, il pensionato di 82 anni di Monticello Brianza deceduto in ospedale dopo essere stato investito lungo la Strada provinciale 13, vicino al casello dell’autostrada A4, all’altezza di Agrate Brianza. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un carabiniere in borghese a intervenire bloccando l’automobilista a circa 200 metri dal violento impatto. "Ho avuto un colpo di sonno, ma mi sono reso conto di quello che era successo e mi sono fermato non appena ho trovato un posto dove accostare senza intralciare il traffico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolto e ucciso in bici. Il pirata è stato arrestato

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