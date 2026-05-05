Un pensionato è stato investito e ucciso mentre era in bicicletta da un'auto che si è data alla fuga. L’incidente è avvenuto in una zona urbana e ha portato all’arresto del conducente, accusato di omicidio stradale con l’aggravante della fuga. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e identificare il responsabile.

Omicidio stradale con l’aggravante della fuga. È l’accusa che è costata l’arresto a M.T., l’automobilista di 58 anni di San Donato Milanese che domenica mattina ha ucciso Pietro Monti, il pensionato di 82 anni di Monticello Brianza deceduto in ospedale dopo essere stato investito lungo la Strada provinciale 13, vicino al casello dell’autostrada A4, all’altezza di Agrate Brianza. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un carabiniere in borghese a intervenire bloccando l’automobilista a circa 200 metri dal violento impatto. "Ho avuto un colpo di sonno, ma mi sono reso conto di quello che era successo e mi sono fermato non appena ho trovato un posto dove accostare senza intralciare il traffico.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Travolge e uccide un pensionato in bici. Arresto per omicidio stradale e fuga

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