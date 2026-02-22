Scontro tra moto e bici | motociclista indagata per omicidio stradale

Un incidente tra moto e bici ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di un uomo di 44 anni, alla guida di una Moto Guzzi coinvolta in un tragico schianto. La causa è un impatto violento avvenuto in via Galatina, dove un ciclista di 42 anni ha perso la vita. La dinamica dell’incidente è sotto esame e si cercano eventuali responsabilità. La procura sta approfondendo gli elementi raccolti sul luogo.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha iscritto nel registro degli indagati G.F.M., 44enne sammaritana dirigente di un ufficio postale, alla guida della Moto Guzzi che ha travolto ed ucciso il ‘ciclista della domenica’ Giuseppe Pirozzi, 42enne di Trantola Ducenta, in via Galatina nei pressi del deposito Verazzo Costruzioni a Sant'Angelo in Formis. L'accusa è quella di omicidio stradale. L'impatto è avvenuto verso le 12. I due viaggiavano in senso opposto di marcia e dalle ricostruzioni effettuate dai carabinieri della stazione della compagnia di Capua, entrambi al centro della carreggiata per l'assetto impervio della strada. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: “Scontro inevitabile” con un motociclista: assolto dal reato di omicidio stradale

Incidente a Frosinone: scontro tra moto e auto davanti ai Vigili del Fuoco, ferito un motociclistaUn incidente si è verificato nel primo pomeriggio a Frosinone, davanti al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

oh mamma #moto #incidente #crash

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Seriate, scontro tra moto e auto fuori dall’Iper: in prognosi riservata centauro 72enne; Mirano, violento scontro tra una moto e un'auto: un morto; Scontro tra auto e moto sul Grande Raccordo Anulare a Roma, un morto: traffico in tilt; Incidente tra microcar e moto, morto Andrea Curti: in auto un 18enne col foglio rosa.

Violento scontro frontale tra due moto e un'auto, in azione i soccorsi con l'elicottero: più persone coinvolte, motociclista elitrasportato in ospedaleBRESCIA. Violento scontro frontale tra un'auto e due moto, incidente stradale a Lodrino nel Bresciano: in azione i soccorsi con l'elicottero, cinque persone coinvolte e un motociclista elitrasportato ... ildolomiti.it

Seriate, scontro tra moto e auto fuori dall’Iper: in prognosi riservata centauro 72enneL’INCIDENTE. L’impatto in via Dolomiti nel primo pomeriggio di sabato 21 febbraio. La Lancia Y, nonostante l’obbligo di svoltare a destra, avrebbe girato a sinistra, da dove stava sopraggiungendo lo s ... ecodibergamo.it

Grave incidente nel pomeriggio di oggi alle ore 14.25 tra Ghiffa e Verbania, all’altezza del residence Zust, lungo la statale 34 del Lago Maggiore. Scontro tra una Maserati con targa svizzera e una moto, il motociclista è stato trasportato in ospedale a Novara co - facebook.com facebook

Scontro auto-moto sulla statale 34 del lago Maggiore, strada chiusa. In fiamme un motociclo tra Verbania e Ghiffa, grave il centauro #ANSA x.com