Travolge un ciclista ad Agrate che poi muore in ospedale e scappa | 58enne arrestato per omicidio stradale

Il 3 maggio un uomo di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale aggravato dalla fuga, dopo aver investito un ciclista ad Agrate Brianza. La vettura coinvolta nel incidente, che si è verificato al mattino, si è allontanata senza prestare soccorso. Il ciclista è stato trasportato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. L'automobilista è stato fermato e portato in caserma.

I carabinieri hanno arrestato un 58enne per omicidio stradale aggravato dalla fuga. Ci sarebbe stato lui alla guida dell'auto che la mattina del 3 maggio ha travolto Pietro Monti ad Agrate Brianza (Monza) e che è fuggito senza chiamare i soccorsi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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