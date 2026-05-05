Trattati traditi Bruxelles è da denunciare

Negli ultimi trent’anni, le norme dell’Unione Europea che garantivano l’approvvigionamento sono state violate. Nonostante le promesse, i prezzi sono aumentati solo del 35%, anche se si sarebbe dovuto ottenere una maggiore stabilità. Questa discrepanza solleva dubbi sulla reale efficacia delle politiche adottate e sulla coerenza tra gli impegni e i risultati ottenuti nel settore.

Le norme istitutive sancivano la garanzia di approvvigionamento. Ma in 30 anni l’Ue ha ottenuto solo un balzo dei prezzi del 35%. L’allarme per la crisi energetica non accenna a diminuire. Lo Stretto di Hormuz è ancora bloccato e i prezzi di gasolio e benzina sono elevati, mentre i governi cercano di evitare il contagio inflazionistico abbassando le tasse sull’energia. in.🔗 Leggi su Laverita.info Notizie correlate Ue, Orban: "Bruxelles non sta rispettando i trattati, li sta tradendo"L’Unione europea nel mirino di Viktor Orban dopo il veto dell’Ungheria al prestito Ue da 90 miliardi per l’Ucraina che ha fatto infuriare gli altri... Leggi anche: Traditi da TikTok e Balenciaga da 795 euro