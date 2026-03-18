Durante le uscite in centro, indossava sempre le scarpe di Balenciaga da 795 euro, anche quando partecipava a furti di orologi nel Quadrilatero o scattava foto con il Duomo sullo sfondo. Le immagini di queste scarpe sono state condivise sui social, e le indossava in diverse occasioni, anche in circostanze che coinvolgevano attività illecite. La polizia ha identificato il soggetto grazie anche alle immagini pubblicate online.

A quelle scarpe non rinunciava mai durante le scorribande in centro. Che fosse per una foto-ricordo col Duomo sullo sfondo o per rapinare un orologio nel Quadrilatero. Così è stato incastrato il trentaduenne algerino Hamza B., arrestato col complice connazionale di 28 anni Ilian O. con l’accusa di aver sfilato dalle tasche di un turista argentino un Audemars Piguet da 100mila euro alle 17.10 dello scorso 31 agosto tra via Morone e via Manzoni. Nonostante il derubato sia ripartito due giorni dopo senza formalizzare la denuncia, i carabinieri del Nucleo investigativo, guidati dal colonnello Antonio Coppola e dal tenente colonnello Fabio... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Traditi da TikTok e Balenciaga da 795 euro

Articoli correlati

Bollette: in Puglia spesi in media 1.795 euro a famiglia nel 2025Il nuovo decreto energia dovrebbe alleggerire le bollette 2026, ma quanto hanno pagato lo scorso anno le famiglie pugliesi per luce e gas? Secondo...

Sanremo pagelle top e flop prima serata: Tredici Pietro si sgola (5), Nigiotti intenso (7), Sal Da Vinci mix da psicosi (7), Eddie Brock da TikTok (7)Ballate, reggaeton, rap, cantautorato che guarda all'attualità e pure country: è un bouquet di fiori molto variegato quello sul quale ha scelto di...

Approfondimenti e contenuti su Traditi da TikTok e Balenciaga da 795...

Discussioni sull' argomento Traditi da TikTok e Balenciaga da 795 euro; Napoli: otto falsi medici che facevano trattamenti estetici scoperti attraverso controlli finanziari; Chinamaxxing: tutto quello che dovete sapere.

Barletta, due ragazzi di 16 anni arrestati per rapina: traditi da video e foto pubblicati su TikTokDue ragazzi di 16 anni di Andria sono stati collocati in comunità su disposizione del Tribunale per i minorenni di Bari, perché considerati i presunti responsabili di una rapina avvenuta nel febbraio ... bari.repubblica.it

Sojoji sun kashe kasurgumin dan binidiga da ya shahara a Tiktok mai suna Alti Dakarun sojin Najeriya sun kashe wani kasurgumin kwamandan ‘yanbindiga da aka fi sani da Alti, wanda ake zargi da addabar yankunan da ke kan hanyar Gusau zuwa Funtua d - facebook.com facebook