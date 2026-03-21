Il primo ministro ungherese ha accusato l’Unione europea di non rispettare i trattati e di tradirli, commentando il veto dell’Ungheria al prestito di 90 miliardi di euro destinato all’Ucraina. La decisione ha provocato reazioni tra gli altri Stati membri, che si sono infuriati per la posizione adottata dall’Ungheria. La polemica riguarda il rispetto degli impegni europei e le modalità di gestione dei fondi comunitari.

L’ Unione europea nel mirino di Viktor Orban dopo il veto dell’ Ungheria al prestito Ue da 90 miliardi per l’ Ucraina che ha fatto infuriare gli altri Stati membri. “La democrazia sta morendo in Europa perché Bruxelles sta interferendo direttamente nelle elezioni nazionali e sta sostenendo le forze federaliste con il denaro. Bruxelles non sta rispettando i trattati; li sta tradendo”, ha spiegato in una conferenza dei conservatori che si è svolta a Budapest il primo ministro ungherese, che poi ha aggiunto: “E questo sta accadendo ora, in vista delle elezioni di aprile, anche qui in Ungheria. Chiedono apertamente che l’Ungheria abbia un governo filo-bruxellese e filo-ucraino. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ue, Orban: "Bruxelles non sta rispettando i trattati, li sta tradendo"

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