Trasporto gratuito c’è tempo fino al 7 maggio per iscriversi
Fino al 7 maggio è possibile iscrivere gli studenti al servizio di trasporto scolastico gratuito gestito dal Comune. La scadenza riguarda tutte le famiglie interessate a usufruire di questa agevolazione per il trasporto degli studenti verso le scuole. La procedura di iscrizione deve essere completata entro la data stabilita per consentire l’accesso al servizio durante l’anno scolastico.
Il 7 maggio scade il termine per iscrivere gli scolari al servizio di trasporto scolastico gratuito offerto dal Comune. L’iniziativa interessa diverse centinaia di famiglie del territorio con i piccoli che frequentano le scuole materne e le scuole elementari, ma anche i ragazzini delle medie. Per tutti, dai 3 ai 14 anni di età, è stata confermata la gratuità anche per l’ anno scolastico 2026-2027. L’Amministrazione ricorda che l’ iscrizione si perfezionerà con il ritiro della tessera di abbonamento per l’anno scolastico 2026-2027 o l’aggiornamento della tessera rilasciata nell’anno scolastico precedente, da effettuarsi nel periodo compreso tra il 7 aprile ed il 7 maggio, presso lo sportello Atr situato nella stazione ferroviaria in piazza Ugo Bassi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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