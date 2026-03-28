Fino al 31 marzo è possibile presentare le domande per la fase 2 del progetto 'San Giuliano rinasce: un patto per il commercio locale'. L'intervento riguarda i fondi sfitti che vengono concessi in comodato d'uso gratuito nell’area centrale del capoluogo termale, che include via XX Settembre, via Niccolini, Largo Shelley, vicolo Corto, l’area del Parterre e il tratto adiacente.

L'avviso pubblico è rivolto a commercianti, imprenditori, associazioni culturali, laboratori artistici e a chi voglia testare la propria idea imprenditoriale Ultimi giorni per la fase 2 di 'San Giuliano rinasce: un patto per il commercio locale', il progetto di rigenerazione commerciale che interessa l'asse centrale del capoluogo termale (da via XX Settembre a via Niccolini, passando per Largo Shelley, vicolo Corto, l'area del Parterre e il tratto della via dell'Abetone che corre parallela al Fosso dei Mulini). "L'obiettivo - spiega l'assessore comunale alle Attività produttive Angela Pisano - è ridare vita almeno ad alcuni dei fondi sfitti che si trovano lungo tale asse". 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - San Giuliano Terme, fondi sfitti in comodato d'uso gratuito: c'è tempo fino al 31 marzo

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