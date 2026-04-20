Corso gratuito a Napoli per accedere al mondo del cinema | ecco come iscriversi

A Napoli è stato avviato un corso gratuito dedicato alla produzione cinematografica, rivolto a chi desidera entrare nel settore del cinema. L’iniziativa offre un’opportunità di formazione senza costi, con dettagli su come iscriversi disponibili sul sito ufficiale. Il corso mira a fornire competenze pratiche e teoriche per chi vuole lavorare dietro le quinte di un film. Le iscrizioni sono aperte fino a una data specifica, con posti limitati.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel cuore di Napoli, precisamente nel quartiere Scampia, l’iniziativa **Nuovocinema 167** prenderà vita a maggio 2026. Questo corso intensivo di produzione cinematografica rappresenta un’importante opportunità per i giovani, offrendo un percorso formativo completamente gratuito. Un progetto ambizioso che si propone di unire formazione e riscatto sociale, tutto sotto il simbolico ombrello delle Vele di Scampia. **Nuovocinema 167** è il risultato di una collaborazione tra Cattleya, il Comune di Napoli, il Comitato Vele di Scampia e Sky.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corso gratuito a Napoli per accedere al mondo del cinema: ecco come iscriversi. Notizie correlate Modena città del cinema, al via corso gratuito per formare costumistiIl percorso promosso da Cna Foer finanziato dalla Regione Emilia-Romagna avrà come docenti Francesca Vecchi e Roberta Vecchi, costumiste... Leggi anche: A Scampia si insegna cinema: al via il corso gratuito di produzione cinematografica Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Napoli celebra Michael Aspinall; Cosa fare a Napoli con i bambini ad aprile: 5 idee; Il 25 aprile 2026 giornata a ingresso gratuito alla Reggia di Caserta; All’Orto Botanico di Napoli torna la mostra-mercato Planta, il giardino e non solo. Corso gratuito a Napoli per accedere al mondo del cinema: ecco come iscriversi.Nel cuore di Napoli, precisamente nel quartiere Scampia, l’iniziativa **Nuovocinema 167** prenderà vita a maggio 2026. Questo corso intensivo di produzione cinematografica rappresenta un’importante ... napolipiu.com A Scampia debutta Nuovo Cinema 167: al via il corso gratuito di produzione cinematograficaNapoli -– Formazione di alta qualità e riscatto sociale si intrecciano tra le Vele di Scampia. A partire da maggio 2026, il quartiere ospiterà la prima ... cronachedellacampania.it #Scampia - Al via “Nuovo Cinema 167”: corso gratuito per formare i talenti del cinema #Napoli #Cinema #Formazione #Giovani #NanoTV facebook