Transumansia Camminate nei boschi con Arianna Porcelli Safonov

Il 5 maggio 2026 si è svolta ad Arezzo l'iniziativa “Transumansia”, promossa da Arianna Porcelli Safonov. L’evento ha previsto camminate nei boschi dell’Appennino, coinvolgendo i partecipanti in un percorso tra satira, riferimenti letterari e momenti di socialità. La manifestazione ha un carattere itinerante e si presenta come il progetto più estremo dell’autrice.

Arezzo, 5 maggio 2026 – Transumansia è il progetto più radicale di Arianna Porcelli Safonov: un trekking alla scoperta dei crinali d’Appennino tra satira, letteratura e socialità sussurrata. L’attraversamento reale del paesaggio è incentivato da Arianna che cammina col pubblico attraverso anelli di otto chilometri con discreto dislivello, adatti a tutti coloro che oltre a desiderare di ascoltarla, vogliano mettersi in gioco e far esperienza dei boschi che custodiscono e proteggono la storia d’Italia e l’archeologia del suo ecosistema. La Transumansia include sei tappe nel bosco in cui Arianna legge una selezione di testi tratti dal suo libro Fottuta Campagna e della bibliografia di autori che hanno deciso di fare il salto abitativo dalla città alla foresta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Transumansia”, Camminate nei boschi con Arianna Porcelli Safonov Notizie correlate A Bibbiena torna “il bosco in festa”: due giorni per scoprire il valore dei boschi tra educazione, camminate e incontriArezzo, 14 marzo 2026 – Torna a Bibbiena “Il Bosco in Festa”, l’iniziativa promossa da Coldiretti Arezzo in collaborazione con il Comune di Bibbiena,... Spacciatori nei boschi con il macheteProseguono senza sosta i controlli della Polizia locale nei boschi dell’Alto Milanese.