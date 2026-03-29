spacciatori nei boschi con il machete

La Polizia locale ha intensificato i controlli nei boschi dell’Alto Milanese, portando a un nuovo sequestro di sostanze stupefacenti e materiale legato allo spaccio. Durante un’operazione di monitoraggio, gli agenti hanno individuato e sequestrato diversi involucri di droga, oltre a un machete, nel corso di un intervento che si è svolto senza sosta.

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia locale nei boschi dell’Alto Milanese. Durante l’ennesima operazione di monitoraggio del territorio, gli agenti hanno individuato e sequestrato sostanze stupefacenti e materiale riconducibile all’attività di spaccio. Nel dettaglio, sono stati rinvenuti circa 90 grammi di marijuana, un bilancino di precisione usato per suddividere le dosi, alcune munizioni e un machete, strumenti che confermano la presenza di attività illegali nelle aree dei boschi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria che dovrà disporre i successivi accertamenti.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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