Tramezzini richiamati dai supermercati rischio salute per presenza Listeria
Il ministero della Salute ha annunciato il richiamo di un prodotto fresco da banco a causa della presenza di Listeria. Il provvedimento è stato adottato per tutelare i consumatori e garantire la sicurezza alimentare. Il richiamo riguarda un lotto specifico del prodotto, distribuito nei supermercati, e si rende necessario evitare il consumo fino a nuove comunicazioni ufficiali.
Il ministero della Salute, nella sua funzione di controllo sull’etichettatura e la sicurezza dei prodotti alimentari, ha richiamato un prodotto fresco da banco. Si tratta del tramezzino farcito del marchio L’Arte del Fresco commercializzato come “Rollé Speck Rucola Gran Moravia”. I rischi legati al consumo riguardano la presenza Listeria. Nella nota di richiamo si invita a evitare il consumo e a riportare il prodotto al punto vendita. Richiamo per il tramezzino allo speck: rischio Listeria. Un nuovo richiamo alimentare per un prodotto da banco, fresco e di consumo veloce e comodo. Il produttore è Intrapan S.r.l e il marchio di identificazione è L’Arte del Fresco, mentre il nome commerciale del prodotto è: Rollé Speck Rucola Gran Moravia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
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