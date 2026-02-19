Burrata e stracciatella ritirate dal commercio per accertata presenza di Listeria | l'avviso del Ministero

Il Ministero ha annunciato il ritiro di alcune confezioni di burrata e stracciatella dopo aver scoperto la presenza di Listeria monocytogenes. La causa del richiamo deriva da controlli di routine svolti sui lotti distribuiti nelle ultime settimane. I test di laboratorio hanno confermato la contaminazione batterica, portando alla sospensione delle vendite. I consumatori sono invitati a verificare i prodotti in casa e a non consumare quelli segnalati. La catena di distribuzione ha già rimosso le confezioni dal mercato.

Il richiamo di alcuni lotti di burrata e stracciatella è scattato a seguito di analisi in autocontrollo che hanno accertato la presenza di Listeria monocytigenes nel prodotto.