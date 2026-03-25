I supermercati Prix hanno avvisato i clienti del ritiro di un lotto di tramezzini rollè con speck, rucola e Gran Moravia, prodotto dall’azienda L’Arte del Fresco. La decisione è stata presa per motivi legati a un possibile rischio di presenza di listeria. Il richiamo riguarda esclusivamente il lotto specifico, e non sono state segnalate altre contaminazioni.

I supermercati Prix hanno segnalato il richiamo cautelativo da parte dell’operatore di un lotto di tramezzino rollè speck, rucola e Gran Moravia a marchio L’Arte del Fresco. Le confezioni interessate sono da 140 grammi, contengono un tramezzino diviso in due pezzi e portano la data di scadenza 27032026. La ragione del richiamo dal mercato è la possibile presenza di listeria nel prodotto. A scopo precauzionale, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto sopra indicati. Le consumatrici e i consumatori eventualmente in possesso dei prodotti richiamati possono restituirli al punto vendita d’acquisto. La listeria è un batterio patogeno responsabile della listeriosi, una grave infezione alimentare che viene spesso contratta con il consumo di cibi contaminati come latticini, affettati, carni lavorate e verdure. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Tramezzini richiamati dai supermercati per rischio listeria

Articoli correlati

“Allarme listeria, non mangiatele”. Scatta il ritiro urgente dai supermercati italiani: tutti i lotti richiamatiDiversi lotti di burrata e stracciatella sono stati richiamati dal commercio per un rischio microbiologico legato alla presenza accertata di Listeria...

Provolone «Consilia» richiamato dai supermercati, rischio listeria: cosa c’è da sapereUn lotto di provolone a fette leggermente piccante e senza lattosio del marchio Consilia è stato richiamato a scopo precauzionale per tutelare la...

Una raccolta di contenuti su Tramezzini richiamati

Discussioni sull' argomento Semi di chia e lupini: si allargano ancora i richiami; Lupini, ancora un richiamo per alcaloidi; Allerta botulino, richiamata mousse Eurospin. Ritirati semi di chia e panati Despar.

Petto di pollo, cosce e ali richiamati dai supermercati per sospetta salmonella: i lotti interessatiUna serie di lotti di Petto di pollo, Fusi, Ali e Sovracoscia sono stati richiamati dal commercio a causa di un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla sospetta presenza di ... fanpage.it