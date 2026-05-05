Tragedia Toyota | indagini tecniche slittano al 2026

Le indagini sulla tragedia legata a un incidente con un veicolo Toyota hanno subito un rinvio fino al 2026, impedendo al momento di conoscere le cause precise dell’accaduto. Sono stati inseriti nel procedimento nuovi indagati per disastro colposo, mentre si attende di capire quale ruolo abbia avuto il sistema BMS nel verificarsi dello scoppio. La vicenda coinvolge quindi più soggetti e aspetti tecnici ancora da chiarire.

? Cosa scoprirai Come influirà il sistema BMS sulla ricostruzione dello scoppio?. Chi sono i nuovi indagati coinvolti nel processo per disastro colposo?. Cosa riveleranno i dati informatici del Politecnico di Torino?. Perché le indagini sul quadro elettrico richiedono un ulteriore slittamento?.? In Breve Nuovi quesiti tecnici su quadro elettrico e sistema Bms richiedono proroga lavori.. Periti del Politecnico di Torino Vittorio Verda, Micaela Demichela e Gianfranco Camuncoli analizzano dati.. Indagati saliti a 13 con l'aggiunta del direttore risorse umane Michele Fruzzetti.. Nuova audizione periti fissata il 26 novembre per approfondire dinamica esplosione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia Toyota: indagini tecniche slittano al 2026 Notizie correlate Solaio crollato, indagini tecniche sulle causeMAGIONE Proseguiranno gli accertamenti tecnici a Montebuono di Magione dopo il crollo del solaio che sabato ha interessato un edificio in un noto... Bambino di Napoli, la tragedia di Domenico non è isolata: indagini su altri due casi al Monaldi. I dubbi dei medici austriaci: dal ghiaccio al danno al ventricolo sinistro nei verbaliRoma, 27 febbraio 2026 - Il caso di malasanità del piccolo di due anni, Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio, come conseguenza del trapianto di un...