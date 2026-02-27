Bambino di Napoli la tragedia di Domenico non è isolata | indagini su altri due casi al Monaldi I dubbi dei medici austriaci | dal ghiaccio al danno al ventricolo sinistro nei verbali

Un bambino di Napoli è morto il 21 febbraio dopo aver subito un trapianto di cuore il 23 dicembre, che sarebbe stato danneggiato dal ghiaccio secco. Le autorità investigative stanno esaminando altri due casi presso l'ospedale Monaldi, mentre medici austriaci hanno espresso dubbi sui danni al ventricolo sinistro nel corso di verifiche documentate. La vicenda ha suscitato attenzione nel settore medico e tra le famiglie coinvolte.

Roma, 27 febbraio 2026 - Il caso di malasanità del piccolo di due anni, Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio, come conseguenza del trapianto di un cuore ‘bruciato’ dal ghiaccio secco il 23 dicembre, potrebbe non essere l’unico. Il TG1 ha rivelato che la procura di Napoli sta indagando anche su altri due casi, venuti alla luce con il clamore del caso di Domenico e che proverebbero l’esistenza di un grave problema nei trapianti all’ospedale Monaldi del capoluogo campano. Gli omaggi e le testimonianze di affetto all'esterno dell'ospedale Monaldi di Napoli per il piccolo Domenico La Federconsumatori ha presentato un esposto sulle "gravi criticità circa la messa a norma e in sicurezza del centro trapianti" dell'ospedale Monaldi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bambino di Napoli, la tragedia di Domenico non è isolata: indagini su altri due casi al Monaldi. I dubbi dei medici austriaci: dal ghiaccio al danno al ventricolo sinistro nei verbali Leggi anche: Domenico Caliendo morto, il Tg1: «Si indaga su altri due casi di trapianti sospetti al Monaldi di Napoli» Domenico Caliendo morto al Monaldi, particolari scioccanti nei verbali degli infermieri. L?avvocato: a Bolzano nessun errore per il ghiaccio, Napoli doveva vigilareDettagli scioccanti nei verbali degli infermieri ascoltati come testimoni nelle indagini sulla morte del piccolo Domenico. Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Il Comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore per il bimbo di Napoli; La morte del bimbo di Napoli, quell'errore indicibile e il dovere che ci resta: fare in modo che non possa accadere più; Trapianto cuore fallito, morto il bimbo. Notificati avvisi garanzia; Il team di esperti dice no al nuovo trapianto a Napoli, in attesa del cuore altri due bambini. Bimbo col cuore bruciato, indagini su altri due trapianti sospetti all'ospedale Monaldi di NapoliDopo il caso del bimbo col cuore bruciato le indagini potrebbero allargarsi ad altri due trapianti avvenuti al Monaldi di Napoli ... virgilio.it Bimbo morto Napoli, testimoni: espianto avvenuto 4 minuti prima dell'arrivo del cuore sanoLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo morto Napoli, testimoni: espianto avvenuto 4 minuti prima dell'arrivo del cuore sano ... tg24.sky.it Sandro Botticelli. Madonna col Bambino e due Angeli Museo Capodimonte Napoli x.com Nuovi scioccanti dettagli sulla tragedia del bambino morto dopo il trapianto all'ospedale Monaldi di Napoli. - facebook.com facebook