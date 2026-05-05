Tragedia sfiorata davanti a una scuola | grosso ramo crolla su un' auto in sosta con dentro il conducente

Lunedì 4 maggio a Orta Nova, vicino a un istituto scolastico, un grosso ramo di un albero si è staccato e ha investito un’auto ferma lungo la strada. L’incidente si è verificato all’esterno del plesso scolastico ‘Sandro Pertini-Vittorio Veneto’ di via Scarabino, danneggiando il veicolo. Nessuno è rimasto ferito nell’accaduto, che si è verificato nel pomeriggio. La scena è stata notata da alcuni passanti e segnalata alle autorità competenti.

Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio, lunedì 4 maggio a Orta Nova, presso il plesso scolastico dell'istituto ‘Sandro Pertini-Vittorio Veneto” di via Scarabino, quando un grosso ramo di un albero si è spezzato ed è crollato all’esterno su un'auto in sosta, danneggiandola. Sul luogo dell'incidente.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Milano, grosso ramo crolla su due auto in via Monte SantoMilano, 26 aprile 2026 – Se non ci sono stati feriti è stato solo per una fortunata coincidenza. Grosso ramo crolla su due auto in centro a Milano: tranciati i cavi del tramUn grosso ramo di un albero è finito su due auto parcheggiate lungo la strada a Milano. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tragedia sfiorata davanti a una scuola: grosso ramo crolla su un'auto in sosta con dentro il conducente; Sal Da Vinci, la tragedia sfiorata del figlio Francesco: qual è la malattia che ha rischiato di ucciderlo; Incidente in via Caprera, Assisi: Sicurezza a rischio davanti alla scuola; Blocco di marmo precipita in calle: tragedia sfiorata a Castello. Tragedia sfiorata a Nova Siri: accoltella la moglie davanti alla scuola dei figli e poi fugge, 44enne arrestatoNOVA SIRI – Si è sfiorata la tragedia a Nova Siri scalo, dove un uomo ha aggredito e accoltellato la moglie davanti la scuola frequentata dai loro figli adolescenti. Avrebbe sferrato il primo colpo ... lagazzettadelmezzogiorno.it Tragedia sfiorata a Corato: ragazzo sviene e cade sui binari, salvato da due studentesseÈ successo ieri mattina: grande prontezza anche della capotreno, che ha attivato il protocollo di emergenza pochi istanti prima la partenza del treno ... lagazzettadelmezzogiorno.it Milano, tragedia sfiorata sulla linea 1 della metropolitana L'articolo: https://www.malpensa24.it/milano-si-getta-sotto-la-metro-il-treno-inchioda-e-salva-il-49enne-cinque-feriti/ - facebook.com facebook