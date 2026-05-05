Tragedia all' alba | drammatico investimento perde la vita una donna di 56 anni

Alle prime ore di questa mattina, a Cesena, si è verificato un incidente che ha causato la morte di una donna di 56 anni. L'evento è avvenuto all'alba e le circostanze sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, per la donna non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Drammatico risveglio per la città di Cesena. Alle prime luci dell'alba di oggi, martedì 5 maggio, si è verificato un incidente in cui ha perso la vita una donna di 56 anni.L'allarme è scattato intorno alle 5.50 in Piazza Aldo Spallicci, nel quartiere di Case Finali. In base a quanto emerso, si è.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Tragedia all'alba: drammatico incidente stradale, perde la vita una donna di 56 anni Casapesenna, trovato morto in casa: Antonio perde la vita a 56 anniSi chiamava Antonio Piccolo il 56enne deceduto questa notte in via Petrillo a Casapesenna. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Tragedia all'alba: drammatico incidente stradale, perde la vita una donna di 56 anni; Incidenti stradali a Roma e provincia, due morti in meno di 24 ore. Grave un 17enne; Tragedia all'alba: drammatico investimento, perde la vita una donna di 56 anni; Schianto fatale nella notte, i corpi trovati all'alba: morti i fidanzati Alexandru e Sarah. Venezia, tragedia all’alba a San Polo: tre giovani in acqua, muore un 20enneTre giovani finiscono in acqua nel sestiere di San Polo a Venezia: due salvati da un’imbarcazione di passaggio, un ventenne ritrovato senza vita dopo le ricerche dei sommozzatori. notizie.it Incidente mortale all’alba: coinvolte più auto, pesanti ripercussioni sul trafficoTragico incidente all’alba tra più veicoli sul tratto esterno del Grande Raccordo Anulare di Roma: una vittima e lunghe code tra via Aurelia e Roma ovest. notizie.it Tragedia sfiorata in un comune della Destra Tagliamento: le forze dell’ordine hanno evitato forzature e messo in salvo l’uomo, portato in ospedale. - facebook.com facebook Grande Torino, Zapata legge i nomi a 77 anni dalla tragedia di Superga. VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com