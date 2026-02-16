Casapesenna trovato morto in casa | Antonio perde la vita a 56 anni

Antonio Piccolo, 56 anni, è stato trovato morto questa notte in via Petrillo a Casapesenna dopo aver accusato un malore mentre era in casa. La scoperta è avvenuta quando i familiari hanno allertato i soccorsi, preoccupati per il suo stato improvviso. Gli investigatori stanno ora cercando di capire cosa abbia causato il decesso.

Si chiamava Antonio Piccolo il 56enne deceduto questa notte in via Petrillo a Casapesenna. L'uomo si trovava in casa quando, stando a una prima ricostruzione, avrebbe accusato un malore. Sono stati allertati i sanitari del 118 che ricevuta la segnalazione, si sono precipitati sul posto. Arrivati nell'abitazione, hanno provato a salvare l'uomo, ma purtroppo, nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, non c'è stato nulla da fare. I paramedici hanno così dovuto dichiarare il decesso del 56enne. Fatale sarebbe stato un arresto cardiaco. La sua scomparsa ha scosso profondamente amici e parenti, che si trovano ora distrutti dal dolore.