Tragedia stradale lungo via Calcinaro dopo l' impatto perde la vita un motociclista di 20 anni

Da cesenatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E' una tragedia quella che si è materializzata poco dopo le ore 9 di martedì mattina, un motociclista di appena 20 anni è morto a causa di un tremendo schianto con un'auto lungo via Calcinaro.Leggi la notizia completa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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