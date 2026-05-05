Tragedia all’alba a Venezia | 20enne muore annegato dopo la caduta in un rio

All’alba a Venezia si è verificato un incidente che ha causato la morte di un giovane di 20 anni. Secondo quanto riferito, il ragazzo è caduto in un rio nel sestiere di San Polo e, dopo essere stato accompagnato da altri due coetanei, si è verificato un annegamento. La vittima è stata trovata senza vita e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nel sestiere di San Polo. Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita annegando dopo essere caduto in un rio di Venezia insieme ad altri due coetanei. L’episodio è avvenuto nel sestiere di San Polo, nelle prime ore del mattino. I soccorsi immediati. L’allarme è scattato intorno alle 5.30, quando sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Due dei giovani coinvolti sono stati tratti in salvo da un’imbarcazione di passaggio, riuscendo così a evitare conseguenze peggiori. Il terzo ragazzo non riemerge. Per il terzo giovane, invece, la situazione è apparsa subito critica: non è più riemerso dall’acqua per cause ancora in fase di accertamento.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia all’alba a Venezia: 20enne muore annegato dopo la caduta in un rio Notizie correlate Venezia, cade in acqua con gli amici all'alba: 20enne muore annegatoUn ragazzo di 20 anni, di origini polacche, è morto annegato questa mattina a Venezia dopo essere finito in acqua insieme ad altri due coetanei in un... Tragedia a Prato: uomo muore dopo la caduta, scoperti 97 ovuli di drogaUn uomo di 37 anni, di nazionalità cinese, ha perso la vita a Prato dopo essere precipitato da un secondo piano in via Zipoli. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Venezia, tragedia all’alba a San Polo: 20enne trovato morto in acqua dai sommozzatori; Tragedia all'alba: 17enne muore in un incidente stradale; Soccorre i feriti, viene travolto: tragedia all’alba sul Gra; Via di Boccea, l'incidente all'alba finisce in tragedia: morto il pedone trasportato al San Camillo. Venezia, tragedia all’alba a San Polo: tre giovani in acqua, muore un 20enneTre giovani finiscono in acqua nel sestiere di San Polo a Venezia: due salvati da un’imbarcazione di passaggio, un ventenne ritrovato senza vita dopo le ricerche dei sommozzatori. notizie.it Tragedia all’alba a Venezia: cade nel rio a San Polo e muore a 20 anniUn ragazzo di 20 anni ha perso la vita dopo essere caduto in un rio a Venezia, nel sestiere di San Polo. L’episodio si è verificato nelle prime ore del mattino, intorno alle 5.30. Secondo quanto ricos ... erreemmenews.it Tragedia sfiorata in un comune della Destra Tagliamento: le forze dell’ordine hanno evitato forzature e messo in salvo l’uomo, portato in ospedale. - facebook.com facebook Grande Torino, Zapata legge i nomi a 77 anni dalla tragedia di Superga. VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com