A Prato, un uomo di 37 anni di nazionalità cinese è morto dopo essere caduto da un secondo piano in via Zipoli. Durante le operazioni di soccorso, sono stati trovati 97 ovuli di droga nel suo corpo. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’incidente e sulla presenza di sostanze illegali. La vicenda ha suscitato attenzione nel quartiere, senza che siano state rese note ulteriori informazioni.

Un uomo di 37 anni, di nazionalità cinese, ha perso la vita a Prato dopo essere precipitato da un secondo piano in via Zipoli. Il tragico evento, avvenuto intorno alle ore 9, ha portato il giovane all’ospedale Santo Stefano dove, nonostante l’intervento dei soccorsi in codice rosso, è deceduto. All’interno del suo apparato digerente, nello stomaco e nell’intestino, sono stati individuati ben 97 ovuli contenenti sostanze stupefacenti tramite un esame diagnostico per immagini. L’eccezionalità del caso sotto la lente della Procura. Le autorità hanno avviato immediatamente i rilievi sul luogo del sinistro, con le indagini affidate alla Polizia di Stato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tragedia a Prato: uomo muore dopo la caduta, scoperti 97 ovuli di droga

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