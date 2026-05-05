Tragedia a Venezia cadono in acqua e finisce malissimo | muore ventenne

Nella notte a Venezia, un giovane di vent’anni è caduto in acqua e ha perso la vita. Le forze dell’ordine sono intervenute subito dopo, allertate dalle sirene che hanno squarciato il silenzio dell’alba sulla laguna. La vittima è stata recuperata senza vita dalle squadre di soccorso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Le prime luci dell’alba, il silenzio ancora sospeso sulla laguna e poi il rumore improvviso delle sirene. A Venezia, nel cuore del sestiere di San Polo, una tragedia si è consumata in pochi istanti, lasciando dietro di sé interrogativi e sgomento. Tre giovani, una caduta nelle acque di un rio e una corsa contro il tempo che, per uno di loro, non ha avuto l’esito sperato. Venezia annegato: la caduta nel rio all’alba. Erano circa le 5.30 di martedì 5 maggio 2026 quando è scattato l’allarme nel centro storico di Venezia. Tre ragazzi, tutti intorno ai vent’anni, sono caduti in un rio nel sestiere di San Polo, una delle zone più frequentate e caratteristiche della città lagunare.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tragedia a Venezia, cadono in acqua e finisce malissimo: muore ventenne Notizie correlate Leggi anche: Venezia, tre giovani cadono in acqua nei canali: un ventenne muore annegato In tre finiscono in acqua a Venezia, un ventenne muore annegatoUn giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia , nel sestiere di San Polo. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Venezia: tre persone cadono in acqua a San Polo, morto un 20enne; Tragedia a Venezia, tre ragazzi cadono in un rio: un ventenne muore annegato; In tre finiscono in acqua a Venezia: ventenne muore annegato, due ragazzi salvati da una barca di passaggio; Ragazzino di 14 anni con ferite da arma da taglio a Milano. Tragedia a Venezia, tre ragazzi cadono in un rio: un ventenne muore annegatoDue giovani sono stati tratti in salvo da un’imbarcazione di passaggio, mentre il terzo, per causa in corso di accertamento, non è più riemerso ... msn.com Venezia, tre giovani cadono in acqua: uno di loro muore annegatoUn giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto nelle acque di Venezia assieme a due coetanei, i quali sono invece stati tratti in salvo da un imbarcazione di passaggio. L’episodio è avvenut ... tpi.it Tragedia sfiorata in un comune della Destra Tagliamento: le forze dell’ordine hanno evitato forzature e messo in salvo l’uomo, portato in ospedale. - facebook.com facebook Grande Torino, Zapata legge i nomi a 77 anni dalla tragedia di Superga. VIDEO #SkySport #SkySerieA x.com