Tragedia nel motocross | ventinovenne francese muore dopo un salto

Un uomo di 29 anni, proveniente dalla Francia, ha perso la vita mercoledì durante una competizione di motocross nel circuito Le Colline di Chignolo Po. L’incidente si è verificato mentre il motociclista stava eseguendo un salto, dopo il quale è avvenuto il tragico impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La magistratura ha aperto un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

? Cosa sapere Un motociclista francese di 29 anni muore mercoledì al circuito Le Colline di Chignolo Po.. I Carabinieri di Chignolo Po indagano sulla dinamica della caduta avvenuta durante un salto.. Un ventinovenne di nazionalità francese ha perso la vita mercoledì 29 aprile nel pomeriggio, dopo una caduta rovinosa avvenuta sul circuito Le Colline di Chignolo Po durante dei giri liberi in moto da cross. Il tragico evento si è consumato sui tracciati della Bassa pavese, un luogo che attira regolarmente appassionati del settore non solo dal Nord Italia ma anche dall’estero. Il giovane motociclista, impegnato in una sessione di allenamento individuale senza la presenza di competizioni ufficiali, ha perso il controllo del mezzo durante la percorrenza di un salto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia nel motocross: ventinovenne francese muore dopo un salto Non doveva finire così! #motocross #racing #championship Notizie correlate Tragico incidente nel Siracusano: 43enne muore dopo aver perso il controllo della sua motocrossUn uomo di 43 anni è morto questa mattina ad Augusta in seguito a un incidente mentre era in sella a una moto da motocross. Augusta, tragedia in moto: 43enne muore durante allenamento di motocross in contrada Balate. Indagini in corso.Una mattinata di sole, ingannevolmente tranquilla per la cittadina di Augusta, si è trasformata in tragedia con la perdita di un uomo di 43 anni,... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Incidente in viale Regione, scontro tra auto e moto: grave un uomo di 47 anni; In moto contro un'auto: morto 29enne, frontale contro un carro attrezzi: una vittima e un ferito grave; Marano violento schianto in moto | ventenne tra le sorti in ospedale. Tragedia in moto nel parcheggio. Denunciata Aoup per lo scambioAl dolore dell’incidente, si era aggiunto altro dolore per lo scambio tra i due ragazzi che sarebbe avvenuto in ospedale. A settembre scorso, Jacopo Gambini era morto subito dopo l’incidente in moto ... lanazione.it L'Italia si costituisce parte civile nel procedimento relativo alla tragedia di Crans-Montana. La decisione è stata annunciata oggi in una nota di Palazzo Chigi. - facebook.com facebook Tragedia a Castel Maggiore: coppia trovata morta in casa x.com