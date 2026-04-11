A Bologna, un bambino di un anno e mezzo è deceduto all’ospedale Maggiore dopo essere caduto dal secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. La caduta è avvenuta giovedì, e il bambino è stato immediatamente soccorso. Dopo ore di cure intensive, le sue condizioni sono peggiorate e si è verificato il decesso. Le autorità stanno indagando sulla dinamica dell’incidente.

Morto il bambino caduto dalla finestra: l’aggiornamento da Bologna. Non ce l’ha fatta. Dopo ore di lotta tra la vita e la morte, è deceduto all’ospedale Maggiore di Bologna il bambino di un anno e mezzo precipitato giovedì dal secondo piano di un palazzo in via Ada Negri, nel quartiere Pilastro. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Ricoverato in Rianimazione, i medici hanno tentato ogni intervento possibile, ma le lesioni riportate nella caduta si sono rivelate fatali. La notizia della morte trasforma quello che era già un dramma in una tragedia definitiva, che colpisce l’intera città. La dinamica resta quella dell’incidente domestico?.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bologna, bimbo di un anno e mezzo muore dopo la caduta dalla finestra: tragedia al Pilastro

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