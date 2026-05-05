Sono state lanciate nuove mozzarelline prive di lattosio, una novità che combina tradizione e attenzione alle esigenze di chi ha intolleranze alimentari. La preparazione della pasta filata richiede circa 16 ore di lavorazione, un processo che mantiene intatto il sapore autentico della mozzarella tradizionale. I fermenti utilizzati durante la produzione sono studiati per preservare le caratteristiche organolettiche di questa specialità casearia.

? Cosa scoprirai Come fanno i fermenti a mantenere il sapore della tradizione?. Perché servono ben 16 ore per preparare la pasta filata?. Quale segreto nasconde la vaschetta rosa nei banchi frigo?. Dove potrai trovare la nuova scamorza appassita senza lattosio?.? In Breve Produzione artigianale richiede 16 ore di attesa per la maturazione dei fermenti.. Prossima uscita prevista la scamorza appassita da 200 grammi in formato sottovuoto.. Presentazione ufficiale della linea alla fiera Tuttofood 2026 a Milano.. Assistenza clienti disponibile tramite numero verde 800 01 01 88 o email.. Da oggi, 5 maggio 2026, le scaffalature dei banchi frigo dedicati ai latticini accolgono una novità che punta a unire il gusto della tradizione molisana a nuove esigenze di benessere alimentare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tradizione e benessere: arrivano le mozzarelline senza lattosio

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